In Europa, la presenza di Google TV nel settore delle smart TV si ridurrà dal 33% al 25% entro il 2030. Le aziende produttrici di dispositivi come Hisense e TP Vision stanno passando a sistemi operativi proprietari, come VIDAA e Titan OS, per differenziarsi nel mercato. Questa tendenza segna un cambiamento nel panorama delle piattaforme televisive nella regione.

? Cosa sapere La quota di Google TV in Europa scenderà dal 33% al 25% entro il 2030.. I produttori Hisense e TP Vision migrano verso sistemi proprietari come VIDAA e Titan OS.. Entro il 2030, un solo televisore su quattro venduto in Europa utilizzerà il sistema operativo di Google, segnando un crollo drastico rispetto alla quota di un terzo registrata nel 2024. Il mercato europeo dei TV sta vivendo una trasformazione radicale guidata dall’abbandono di Android TV da parte di produttori chiave come TP Vision e Hisense Europe, che stanno spostando i propri dispositivi verso piattaforme alternative. La fuga dai sistemi Google e l’ascesa del controllo proprietario.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - TV in Europa: addio a Google, ecco chi dominerà il mercato nel 2030

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