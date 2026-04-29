Il presidente degli Stati Uniti ha rifiutato l'offerta dell'Iran e ha annunciato che il blocco dello Stretto di Hormuz continuerà fino a quando non si raggiungerà un accordo sul nucleare di Teheran. Nel frattempo, il leader russo ha cercato di mediare tra le parti coinvolte, senza riuscire a cambiare la posizione di Washington. Nessun progresso è stato registrato nelle trattative in corso, che rimangono in stallo.

Nessun passo avanti. Anzi, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha respinto l’offerta dell’Iran e ha aggiunto che il blocco dello Stretto di Hormuz proseguirà fino a che non si troverà un accordo sul nucleare di Teheran. La notizia viene riferita da Axios, al quale lo stesso Trump ha dichiarato di considerare il blocco dello Stretto “in qualche modo più efficace dei bombardamenti”. Axios rivela anche che il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) avrebbe già preparato un piano per un’andata di attacchi “breve e potente” contro l’Iran con la speranza di uscire dallo stallo dei negoziati. Dopo gli attacchi, secondo il piano Usa, gli Stati Uniti riprenderebbero a pressare sul regime per tornare al tavolo dei negoziati con maggiore flessibilità.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Trump respinge l’offerta dell’Iran e prepara nuovi attacchi, Putin prova a fare da mediatore

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