Recenti ricerche genealogiche hanno ipotizzato un legame di sangue tra l'ex presidente degli Stati Uniti e il re del Regno Unito. Secondo uno studio condotto da un ricercatore specializzato in genealogia, ci sarebbe una connessione familiare tra le due figure, ipoteticamente condividendo un antenato scozzese. La scoperta ha attirato l'attenzione di media e appassionati di storia, anche se non ci sono conferme ufficiali o documenti che attestino questa relazione.

? Cosa sapere Ricerca genealogica di Robert Barrett ipotizza legame di sangue tra Trump e Carlo III.. L'ipotesi di parentela con la stirpe scozzese di Giacomo II influenza il prossimo vertice.. Donald Trump manifesta un forte interesse per le radici nobiliari in vista del prossimo incontro con Re Carlo III alla Casa Bianca, dopo che un’indagine genealogica ha ipotizzato un legame di sangue tra il presidente americano e la corona britannica. Il sovrano si preparerà a un viaggio negli Stati Uniti dove l’atmosfera diplomatica potrebbe essere influenzata da una curiosità personale: attraverso il social Truth, Trump ha espresso con entusiasmo lo stupore per la possibilità di avere parentela con il monarca, ammettendo persino di aver sempre desiderato soggiornare a Buckingham Palace.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump e Carlo III: il segreto scozzese che li lega per sangue

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