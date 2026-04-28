Trump e Carlo III sono cugini? Un antenato unisce il presidente e il re

Recentemente si è diffusa la voce che Donald Trump e Re Carlo III potrebbero essere cugini, dopo che il Daily Mail ha ipotizzato un possibile antenato comune tra i due. La notizia ha attirato l'attenzione dei media, senza però conferme ufficiali o dettagli precisi sui legami genealogici. La questione riguarda principalmente le origini familiari di entrambe le figure, che sarebbero state analizzate in modo approfondito dai ricercatori di genealogia.

(Adnkronos) – "Wow, splendido". Donald Trump e Re Carlo III sono cugini? Possibile, secondo il Daily Mail. Il viaggio del sovrano negli Stati Uniti e l'incontro col presidente americano alla Casa Bianca diventano un assist per il Daily Mail. Il quotidiano britannico analizza l'albero genealogico di Trump e arriva al verdetto: il presidente e il.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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