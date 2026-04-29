Durante un evento pubblico negli Stati Uniti, il presidente in carica è stato immortalato mentre, circondato dal suo staff e da alcune figure che sembravano guide spirituali, si sottoponeva a un rito di preghiera. In alcune immagini, si vedevano le mani di una persona poggiate sulla sua testa e sul suo corpo, mentre gli altri partecipanti si univano in preghiera. Il momento ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, suscitando diverse interpretazioni.

L’abbiamo visto tutti: il Presidente degli Stati Uniti, nella persona di Donald Trump, circondato dal proprio staff e da una o più “guide spirituali” nell’atto di imporre le mani su di lui , fino a toccarlo, e pregare per lui in profondo stato di raccoglimento e preghiera. L’istituzione considerata la più potente ed influente al mondo – scossa da poche ora da un nuovo, ipotetico rischio di attentato – è da non poco tempo al centro di un dibattito religioso-messianico, in cui il Papato stesso e’ messo in discussione e addirittura invitato a “fare attenzione” quando parla di teologia e Bibbia. L’aspetto insolito è che l’invito a tale cautela non arriva da un vescovo scismatico, da uno sciamano o una guida carismatica di qualche nuova corrente filosofica, ma dal Vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Trump, Anticristo e Palantir: il messianesimo Made in Usa

Notizie correlate

Peter Thiel a Roma per lezioni sull'Anticristo, giallo sul magnate di Palantir: i legami con Trump e l'ICEIl miliardario della Silicon Valley e fondatore di Palantir, Peter Thiel, è sbarcato a Roma per un ciclo di conferenze segrete dedicate al tema...

Il papà di Palantir a Roma. Giallo sulle conferenze dedicate all’AnticristoNew York, 15 marzo 2026 – “Se avesse pubblicizzato le sue conferenze come ‘Timori sulla regolamentazione tecnologica e la globalizzazione’, avrebbero...

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: PETER THIEL E L’ANTICRISTO; Il manifesto di Palantir (e il suo senso) - Appunti; Il manifesto politico di Palantir: La Silicon Valley ha un dovere morale verso gli Usa, il pluralismo ci indebolisce; Algoritmi e Apocalisse a Pillole di Eta Beta.

Trump alla cena con re Carlo: “Gli Usa hanno sconfitto l'Iran - facebook.com facebook

Trump e Carlo III sono cugini Un antenato unisce il presidente e il re x.com