Il papà di Palantir a Roma Giallo sulle conferenze dedicate all’Anticristo

A Roma si tiene una serie di conferenze dedicate all’Anticristo, con un relatore proveniente da Palantir, azienda nota per i suoi dati e tecnologie. Le manifestazioni attirano l’attenzione di pubblico e media, anche se non si conoscono ancora dettagli precisi sui contenuti trattati. La presenza del rappresentante di Palantir ha alimentato discussioni e speculazioni sul tema.

New York, 15 marzo 2026 – “Se avesse pubblicizzato le sue conferenze come ‘Timori sulla regolamentazione tecnologica e la globalizzazione’, avrebbero ottenuto molta meno attenzione. Invece, sta usando il linguaggio cristiano, decontestualizzato, a scopo provocatorio”, scrive Kevin Deal, sacerdote episcopaliano che ha assistito alle conferenze di Peter Thiel sull’Anticristo a San Francisco, lo scorso ottobre. Il miliardario di origine tedesca è stato socio fondatore di PayPal, primo investitore di Facebook, mentore di Sam Altman in OpenAI, e oggi è presidente di Palantir, con un contratto da dieci miliardi di dollari con il Pentagono. Atterra... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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