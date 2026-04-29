Truffe agli anziani arrestato terzetto | Pronti alla fuga in taxi Ma la polizia arriva prima

Tre persone sono state arrestate dopo aver tentato di truffare un'anziana rimasta sola in casa a San Martino al Cimino. I malviventi avevano pianificato di fuggire in taxi, ma sono stati intercettati prima che riuscissero a scappare. La polizia, intervenuta rapidamente, ha sventato il tentativo e messo fine alle loro operazioni illecite. L’intervento tempestivo ha impedito che il raggiro andasse a buon fine.

Hanno tentato di truffare un'anziana di San Martino al Cimino, in quel momento sola in casa. Ma l'intuito del marito e il pronto intervento dei poliziotti della Squadra volanti di Viterbo ha portato al loro arresto. A finire in manette, nella mattinata di lunedì 27 aprile, intorno alle 11, sono.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Truffe agli anziani, la polizia lancia una campagna per difendersi dai raggiriL'iniziativa, nata in collaborazione con tutti i sindaci della provincia, illustra come riconoscerle in tempo in modo da avvisare le forze... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Truffe agli anziani, arrestato l’uomo che ha derubato una signora di Aldeno; Truffe agli anziani, arrestato terzetto: Pronti alla fuga in taxi. Ma la polizia arriva prima; Truffe agli anziani: un arresto. Ricercato un complice vestito da agente; ? C'è stata una rapina, signora: devo vedere i suoi gioielli. E le spilla 8mila euro. Truffe agli anziani a Roma, di nuovo in manette il «mago» dei raggiri Antonio PestorinoAncora anziani nel mirino, ancora telefonate choc, ancora soldi e gioielli strappati con l’inganno. A Roma i carabinieri hanno eseguito cinque arresti ... cronachedellacampania.it Roma, truffe agli anziani e falsi incidenti stradali con richieste di risarcimento: 5 arresti. Un altro preso a PerugiaI carabinieri hanno sgominato una banda responsabile di 13 raggiri con base a Casoria, nel napoletano. Un altro truffatore è stato invece bloccato dai vigili urbani a Perugia ... roma.corriere.it Truffe agli anziani: 5 arresti tra Napoli e Casoria - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook Truffe agli anziani: quando il raggiro diventa trauma. Ne parliamo nello spazio notizia di oggi insieme al vice questore della Polizia di Stato Maurizia Quattrone. #Elisir: 10:50 #Rai3. x.com