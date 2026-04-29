Una delle vittime degli spari del 25 aprile ha espresso il suo desiderio che i toni rimangano pacati, commentando la giovane età di chi ha agito. Un rappresentante ha inoltre ringraziato gli investigatori per aver individuato il presunto responsabile dell’atto criminale. La persona coinvolta, ancora da confermare ufficialmente, ha suscitato commenti sulla sua giovane età e sull’atmosfera di odio che si respira. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli dell’accaduto.

“Se confermate le indiscrezioni giornalistiche finora uscite desidero esprimere la mia più sincera gratitudine agli inquirenti per aver individuato il responsabile dell’atto criminale avvenuto il 25 aprile scorso. Il loro impegno merita la mia più sincera riconoscenza”. Con queste parole Rossana Gabrieli, u na delle due persone rimaste ferite durante l’episodio avvenuto il 25 aprile, ha commentato il fermo del ventunenne Eithan Bondi, avvenuto questa mattina. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, il giovane sarebbe ritenuto responsabile degli spari che hanno colpito due partecipanti alla festa per l’Anniversario della Liberazione. Le autorità stanno ora verificando il movente e la dinamica esatta dei fatti, mentre proseguono gli accertamenti su eventuali collegamenti ideologici o contesti di radicalizzazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Triste che sia così giovane e già imbevuto di odio, ma la giustizia faccia il suo corso”. Una delle vittime degli spari: “I toni siano più pacati”

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