Trigoria riapre | via Pontina libera dopo 9 mesi di cantieri

Il tratto tra via di Trigoria e via Pontina riapre giovedì 30 aprile dopo nove mesi di lavori. Durante questo periodo, sono stati allargati i carreggiati e sono stati effettuati interventi sul sistema elettrico gestito da Areti. La chiusura del tratto ha coinvolto la viabilità della zona, mentre la riapertura ripristina la circolazione lungo questa porzione di strada.

? Cosa sapere Riapre giovedì 30 aprile il tratto tra via di Trigoria e via Pontina.. L'intervento di nove mesi ha allargato la carreggiata e potenziato la rete elettrica Areti.. A partire dalle ore 12:00 di giovedì 30 aprile, il traffico veicolare riprenderà a scorrere nel tratto che collega via di Trigoria con la via Pontina, ponendo fine a nove mesi di cantieri e disagi per la zona. La chiusura prolungata di questo asse viario ha segnato profondamente la quotidianità dei residenti della periferia, ma l’intervento di manutenzione straordinaria è finalmente giunto alla sua prima tappa conclusiva. Il percorso che serve l’area di Trigoria Alta...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trigoria riapre: via Pontina libera dopo 9 mesi di cantieri Notizie correlate Leggi anche: Dopo nove mesi di lavori riapre via di Trigoria Dopo tre mesi riapre domani il parcheggio di via MatteottiLa chiusura di quest’area aveva tolto un punto di riferimento fisso per quanti parcheggiano abitualmente in centro: dopo lavori durati circa tre mesi... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Dopo nove mesi di lavori riapre via di Trigoria; Roma, via di Trigoria riapre giovedì 30 aprile: finalmente la circolazione torna regolare; Ecco a che ora, una notizia attesa da tempo; Riapre via di Trigoria dopo nove mesi: caos e polemiche tra i residenti. Dopo nove mesi di lavori riapre via di TrigoriaI lavori di manutenzione straordinaria hanno riguardato tutto il pacchetto stradale, la segnaletica e i nuovi guardarail di protezione. In alcuni tratti la strada è stata anche ampliata, arrivando a u ... romatoday.it Dopo nove mesi di lavori riapre via di Trigoria ift.tt/DAkidj8 x.com Ecco a che ora, una notizia attesa da tempo Leggi qui: https://www.studio93.it/via-di-trigoria-riapre-questo-giovedi - facebook.com facebook