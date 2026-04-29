Dopo nove mesi di lavori riapre via di Trigoria

Dopo nove mesi di lavori e alcuni imprevisti, via di Trigoria è stata riaperta al traffico. La strada, che era stata chiusa per interventi di manutenzione e miglioramento, ora è di nuovo percorribile. La conclusione dei lavori è stata comunicata ufficialmente, segnando la fine di un periodo di restrizioni e disagi per gli automobilisti della zona.

Via di Trigoria torna carrabile. Ci sono voluti nove mesi di cantiere, e qualche intoppo di mezzo, ma alla fine il risultato è stato raggiunto. Giovedì 30 aprile, a partire dalle 12, le automobili potranno ricominciare a transitare nel tratto che collega con via Pontina. Riapre via di TrigoriaI.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Dopo tre mesi di lavori riapre al traffico via Martiri Fantini: e Cervia si prepara per il Giro d’ItaliaLe ultime rifiniture del manto stradale saranno previste nelle settimane precedenti al passaggio del Giro d’Italia, in programma domenica 17 maggio... Sembrava inoperabile: paziente guarito dopo nove mesi di meticolose cureE’ stata dimessa nella prima settimana di febbraio, dopo nove mesi di ricovero nella UOSD Chirurgia d’Urgenza dell'Azienda, diretta dal dottor... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Congedo parentale per i lavoratori dipendenti, focus della Guida Inca e Cgil Genitori che lavorano; Metalmeccaniche cooperative: al CNEL presentato il CCNL 2025-2028 e il volume con quasi vent’anni di rinnovi contrattuali; Macugnaga, dopo nove mesi di commissario la sfida tra Stefano Candiani e Francesco Gaiardelli; InvestingPro ha individuato il calo del 31% di Scout24 nove mesi prima Da Investing.com. Gravidanza che non inizia dopo 9 mesi di tentativiUna coppia giovane può attendere un anno prima di rivolgersi a un centro per la diagnosi e la cura dell'infertilità, ma se nove mesi di tentativi non andati a buon fine sono fonte di grande stress può ... bimbisaniebelli.it Sardegna: massacrato di botte da un amico, muore in ospedale dopo nove mesiNove mesi di ricovero in ospedale, nel reparto di rianimazione del Santissima Annunziata di Sassari. Poi il trasferimento ad Olbia, al Mater. Dove lo scorso lunedì Sergio Serra, 46 anni, è morto, dopo ... it.blastingnews.com Momenti di grande paura a Padova, dove un bimbo di soli nove mesi ha rischiato di soffocare dopo aver ingerito accidentalmente un giocattolo mentre si trovava in casa. Fondamentale è stato l’intervento di un infermiere della Centrale Operativa del Suem 11 - facebook.com facebook