Tre nuovi romanzi per un fnatastico primo ponte di maggio in viaggio
Fughe da fermo, il cui titolo si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, vuole essere uno stimolo a conservare il piacere di leggere. Dunque, ogni settimana, insieme a Martina Fasola del Libraccio di Como, che già collabora alla rassegna culturale Strade Blu Live. La magia di un libro è.🔗 Leggi su Quicomo.it
Buried Truths | Critical Role | Campaign 4, Episode 23
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