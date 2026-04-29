Tre giorni di shopping per il Primo Maggio | il borgo si anima con La Casa del Tempo e il Mercatino delle Famiglie

Dal 1 al 3 maggio, il centro storico di Santarcangelo si anima con un lungo fine settimana dedicato allo shopping, grazie all’iniziativa che vede coinvolte le attività commerciali aderenti a Città Viva. Durante questi tre giorni, nel borgo si svolgono eventi come La Casa del Tempo e il Mercatino delle Famiglie, con negozi aperti e bancarelle che animano le vie del centro. La manifestazione coinvolge diversi esercizi commerciali e si svolge su più giorni consecutivi.

Santarcangelo si prepara a vivere il lungo weekend dal 1 al 3 maggio all’insegna dello shopping. Per l’occasione, le attività commerciali del borgo, in particolare quelle aderenti a Città Viva, saranno aperte per tutti e tre i giorni, da venerdì a domenica.L’apertura diffusa dei negozi.🔗 Leggi su Riminitoday.it Madame Bovary di Gustave Flaubert | Audiolibro Completo in Italiano – Parte 1 di 3 Notizie correlate Leggi anche: Due giorni di shopping in piazzale Marconi con il mercatino delle curiosità fra antiquariato, artigianato e tipicità del territorio Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tre giorni di shopping per il Primo Maggio: il borgo si anima con La Casa del Tempo e il Mercatino delle Famiglie; Mercati nei giorni festivi a Bari: 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno con le bancarelle aperte; Idee per il ponte del 1° maggio? Cosa vedere in Versilia in 3 giorni (incluso la ciclovia con tramonti sul mare mozzafiato); Le uscite di famiglia del fine settimana: cosa fare con i bambini?. La grande fiera di Fornaci. Quest’anno sono tre giorniL’expo apre i battenti domani, Primo Maggio, per andare avanti fino a domenica sera. Tante le novità e iniziative collaterali di questa edizione a fianco della tradizionale area dell’expo. lanazione.it La Fiera cala l’asso del superponte: è fatta per la tre giorni di maggio. Semaforo verde dagli antiquariArezzo, 7 marzo 2026 – Chi Vespa vola alla Fiera. La Fiera di maggio, il gioiello del ponte, un ponte tirato dall’inverno ormai definitivamente alle spalle e con l’estate che torna. E soprattutto nel ... lanazione.it Decreto Primo Maggio. Nuove norme su rinnovo contratti. Incentivi per salario “giusto”. #29aprile - facebook.com facebook Primo Maggio, a Bologna in piazza contro il lavoro povero: “E’ come un’epidemia” x.com