In Italia, milioni di proprietari portano i loro animali domestici in auto e moto. La normativa prevede regole specifiche per garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, tra cui l’obbligo di utilizzare appositi sistemi di contenimento o trasporto. La mancanza di dispositivi adeguati può comportare sanzioni amministrative. Le multe variano in base alla gravità dell’infrazione e alle circostanze del trasporto, con multe che possono arrivare a diverse centinaia di euro.

Chiunque abbia un cane o un gatto, o qualunque altro animale domestico, sa che tra i tanti sacrifici che dovrà fare ci sono anche quelli legati agli spostamenti. Nella maggior parte dei casi, infatti, trasportare un cane o un gatto in aereo o in nave è molto costoso, se non addirittura impossibile, e l'unica alternativa è viaggiare in auto o in moto col proprio animale. Che sia uno spostamento breve, o molto lungo, la cosa non cambia: per trasportare il cane in auto, o qualunque altro animale domestico, è necessario seguire alcune regole ben precise: quelle stabilite dall'articolo 169 del Codice della Strada. Problemi molto simili anche per chi vuole trasportare un animale in moto: in questo caso l'articolo di riferimento è il 170.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Trasportare cane e gatto in auto e moto: cosa dice la legge e che multe si rischiano

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