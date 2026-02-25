L' alcolock in auto diventa obbligatorio | i modelli chi deve montarlo e quali multe si rischiano

È iniziata l'era dell'alcolock. Da oggi, martedì 24 febbraio, a più di un anno dall'introduzione del nuovo Codice della strada, entra in vigore una delle misure più discusse tra quelle varate dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di Matteo Salvini, ossia l'obbligo per chi viene trovato ubriaco alla guida di installare sul proprio veicolo il dispositivo che ne impedisce l'avvio se il conducente non supera il test dell'alito. L'obbligo riguarda solo le persone che sono state condannate per aver guidato con un livello di alcol nel sangue superiore a 0,8 grammilitro. Lo scorso luglio il ministro Salvini aveva firmato il decreto che definiva le caratteristiche e le modalità di installazione del dispositivo alcolock. Oggi è stato invece pubblicato sul "portale dell'automobilista", il sito collegato al Mit, l'elenco dei dispositivi autorizzati, degli installatori e dei modelli dove è possibile montare il dispositivo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

