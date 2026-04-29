Tragedia in Indonesia | 15 donne morte nel violento scontro tra treni

Un incidente ferroviario si è verificato in Indonesia, causando la morte di quindici donne. Secondo le prime ricostruzioni, un treno a lunga percorrenza ha investito un convoglio fermo a Bekasi Timur. La collisione ha provocato numerosi feriti e la tragedia si è verificata nel pomeriggio di oggi. Le autorità stanno ancora lavorando per chiarire le cause dell’incidente e le circostanze che lo hanno determinato.

? Cosa sapere Indonesia, 27 aprile: treno a lunga percorrenza investe convoglio fermo a Bekasi Timur.. Collisione tra i mezzi causa la morte di 15 donne nel vagone riservato.. Lunedì 27 aprile, presso la stazione di Bekasi Timur nei pressi di Giacarta, un treno a lunga percorrenza ha travolto la parte posteriore di un convoglio pendolare fermo, causando la morte di 15 donne. Il bilancio delle vittime è salito dopo che i soccorritori hanno terminato le operazioni di recupero all’interno di un vagone danneggiato. Il tragico evento ha coinvolto esclusivamente passeggerine, poiché l’unità colpita dal carico era riservata solo alle donne. La dinamica del sinistro ferroviario vede come protagonista l’impatto violento del mezzo veloce contro il treno locale rimasto immobile sui binari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia in Indonesia: 15 donne morte nel violento scontro tra treni The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Indonesia: scontro tra treni a Giacarta, 14 mortiSono 14 le persone morte a causa di un incidente ferroviario che si è verificato nella notte nei pressi di Giacarta, in Indonesia. Violento scontro tra treni, ci sono feritiUn incidente ferroviario si è verificato nelle prime ore del mattino: due treni regionali si sono scontrati sui binari poco distanti dalla capitale.