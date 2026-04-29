Tragedia in città ciclista attraversa la strada e viene travolta da un camion | non ce l’ha fatta

Stamattina, lungo via Vittorio Veneto a Bolzano, si è verificato un incidente mortale. Una donna tra i trenta e i quarant’anni è stata travolta da un camion mentre attraversava la strada in bicicletta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lei non c’è stato nulla da fare. La zona è stata chiusa al traffico e la polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Un tragico incidente si è verificato stamattina, 29 aprile 2026, lungo la strada di via Vittorio Veneto a Bolzano: una donna tra i trenta e i quarant’anni di età ha perso la vita investita da un camion in corsa.Secondo le primissime informazioni la signora, a bordo di una bicicletta, stava.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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