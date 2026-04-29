Alle ore 19:30 del 29 aprile 2026, il traffico sulla rete stradale di Roma si presenta ancora molto congestionato. In particolare, sul Raccordo Anulare si registrano code a tratti che rallentano la circolazione. La situazione sembra stabile in tutta la città, con alcune aree che mostrano un maggiore afflusso di veicoli rispetto al normale. Le autorità raccomandano di prestare attenzione alle condizioni del traffico e di pianificare gli spostamenti di conseguenza.

Luceverde Roma Bentrovati traffico ancora intenso sul Raccordo Anulare in particolare code a tratti in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino La Romanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis rientrare Salaria e poi tra Tiburtina e Prenestina rallentamenti e code in uscita dalla città anche sul tratto Urbano della A24 roma-teramo dalla tangenziale abbia Togliatti ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale Tra Corso di Francia via Salaria direzione di San Giovanni altri file in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra Monti Tiburtini e Batteria Nomentana il palazzo dello sport dell'EUR questa sera...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-04-2026 ore 19:30

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Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile - facebook.com facebook