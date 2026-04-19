Traffico Roma del 19-04-2026 ore 19 | 30

Alle 19:30 di mercoledì 19 aprile 2026, nel quartiere Monte Mario, si sono registrati disagi al traffico a causa della chiusura di via Sebastiano Vinci, che è entrata in vigore da giovedì. La strada è stata interdetta al transito e l’area è stata interessata da rallentamenti e code. La situazione si è verificata in un momento di traffico già intenso, con ripercussioni sulle vie limitrofe.

Luceverde Roma trovati a Monte Mario Da giovedì è scattata la chiusura di via Sebastiano Vinci tra Piazza Santa Maria della Pietà e via Cesare Castiglioni cambia Inoltre la viabilità lungo le strade tra via di Torrevecchia il complesso del Santa Maria della Pietà diverse le linee bus deviate lavori da oggi al 24 aprile sul Lungotevere Tor di Nona con riduzione della sede stradale tra Ponte Sant'Angelo Ponte Umberto in direzione di ponte Flaminio non si escludono rallentamenti questa sera al palazzo dello sport la seconda ed ultima serata del concerto del cantautore Romano Tommaso per possibili ripercussioni per la circolazione sulla...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-04-2026 ore 19:30 Robot Umanoidi: Ci Sostituiranno Prima del Previsto | RUVIDO 300 Notizie correlate Traffico Roma del 04-04-2026 ore 19:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori lungo via di Ponte Galeria transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana lavori che... Traffico Roma del 04-02-2026 ore 19:30Luceverde Roma Bentrovati ancora problemi per incidente in uscita dalla capitale su via Pontina permangono code da via Cristoforo Colombo a Tor de'... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Quasi un chilometro di via Salaria sarà chiuso al traffico per tre giorni; Weekend e viabilità a Roma, tutte le principali modifiche al traffico del 18-19 aprile tra lavori ed eventi; Cortei e Appia Run, a Roma oggi e domani strade chiuse e bus devi; Le strade chiuse a Roma sabato 18 e domenica 19 aprile. Traffico Roma del 19-04-2026 ore 16:30Luceverde Roma trovati a Monte Mario Da giovedì è scattata la chiusura di via Sebastiano Vinci tra Piazza Santa Maria della Pietà e via Cesare Castiglioni ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 17:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare traffico rallentato ... romadailynews.it Weekend a Roma con modifiche alla viabilità tra eventi, concerti, sport e cantieri: traffico intenso e possibili disagi su più quadranti della città Eterna facebook