Traffico Roma del 29-04-2026 ore 18 | 30

Alle 18:30 del 29 aprile 2026, il traffico sulla rete stradale di Roma mostrava code e rallentamenti in alcune zone. In particolare, il Raccordo Anulare in uscita dalla città presentava traffico intenso, con rallentamenti segnalati tra le uscite di parte nord e parte sud. Le principali arterie di collegamento erano interessate da congestioni, mentre le strade centrali e le zone periferiche presentavano una circolazione più fluida.

Luceverde Roma ben trovati sulle principali strade consolari in uscita dalla capitale sul Raccordo Anulare in particolare quadrati in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino alla Romanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis veientane Salaria tra Nomentana e Prenestina e più avanti tra via della Pisana e Boccea qui anche a causa di un incidente in colonna in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24 roma-teramo dalla tangenziale al Raccordo Anulare altri file sulla Ardeatina lo ricordiamo la strada è transitabile a senso unico alternato con semaforo tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia ci spostiamo su...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-04-2026 ore 18:30 AI Will Destroy Crypto Before It Saves It [Here's What's Coming] Notizie correlate Traffico Roma del 04-04-2026 ore 18:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori lungo via di Ponte Galeria transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana lavori che... Traffico Roma del 29-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare con code tra Casilina e doppia code anche in esterna tra... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Veicolo in fiamme sul Raccordo, disagi all'altezza dell'uscita Cassia; Traffico illecito di rifiuti, 29 indagati e sequestro di un'azienda di Sabaudia; Sabaudia, azienda e 11 automezzi sequestrati: 29 indagati per traffico illecito di rifiuti; Sant’Efisio, scattano i divieti per il rientro del 4 maggio: come cambia il traffico. Traffico Roma del 29-04-2026 ore 18:30Luceverde Roma ben trovati sulle principali strade consolari in uscita dalla capitale sul Raccordo Anulare in particolare quadrati in carreggiata esterna ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-04-2026 ore 18:40Astral infomobilità salute Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in primo piano il raccordo anulare in ... romadailynews.it Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile - facebook.com facebook