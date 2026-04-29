Il traffico a Roma nel pomeriggio del 29 aprile 2026 alle 16:30 mostra alcune criticità su varie arterie della città. Il servizio di informazione sulla mobilità, curato da Luce Verde e Roma servizi per la mobilità, fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni delle strade. Le autorità stanno monitorando la situazione e comunicano eventuali variazioni o interventi in corso per gestire il flusso veicolare.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono i lavori all'incrocio tra Viale Palmiro Togliatti e via Prenestina con deviazioni per il traffico e possibili difficoltà di circolazione lavori anche sulla Ardeatina la strada è transitabile a senso unico alternato con semaforo tra via di Grotta Perfetta e della fotografia inevitabili rallentamenti e code di al palazzo dello sport dell'Euro questa sera l'appuntamento è con Blanco non si escludono rallentamenti e code in tutta la zona il palazzo dello sport è facilmente raggiungibile con il trasporto pubblico in particolare con la linea B della.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-04-2026 ore 16:30

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Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile - facebook.com facebook