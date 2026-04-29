Il traffico a Roma nel pomeriggio del 29 aprile 2026, alle ore 14:30, presenta varie situazioni di congestione in diverse zone della città. La rete di informazione sulla mobilità, gestita da luce verde e Roma servizi per la mobilità, fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni del traffico e eventuali disagi lungo le principali vie e arterie urbane. La situazione viene monitorata costantemente per fornire dati aggiornati ai cittadini.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono i lavori della nuova linea tranviaria Togliatti con cambi di viabilità per le esigenze del cantiere da ieri è chiuso al transito l'incrocio di Viale Togliatti all'altezza con viale Bardanzellu e santi sono deviate le linee 309 319 e450 stanotte dalle 22 alle 6 di domani sono previsti lavori di manutenzione degli impianti speciali del traforo Umberto Primo saranno attuate delle chiusure con modifiche alla viabilità in particolare sulla viabilità del traforo Umberto Primo su via Nazionale è su via Milano nel VII Municipio via Gregorovius è chiusa ai mezzi pesanti le linee 628 e 665 sono nell'area del Foro Italico Sono in corso e divieti di fermata per gli internazionali di tennis https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 29-04-2026 ore 14:30

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Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile - facebook.com facebook