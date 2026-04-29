Traffico Roma del 29-04-2026 ore 11 | 30

Nelle prime ore della mattina, alle 11:30 del 29 aprile 2026, si sono registrati disagi al traffico nel centro di Roma. Il servizio di infomobilità, gestito da luci verde e Roma servizi per la mobilità, ha segnalato rallentamenti e congestioni in diverse zone della città. Le autorità hanno fornito aggiornamenti per aiutare gli automobilisti a pianificare gli spostamenti in quella fascia oraria.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico intenso è entrata nelle principali arterie a partire dalla 24 in direzione tangenziale est è sempre sulla tangenziale est code In entrambe le direzioni San Giovanni e salariali appuntamenti su via Ostiense e su via Isacco Newton code sul viadotto della Magliana in direzione colombe sulla Pontina in direzione raccordo proseguono i lavori della nuova linea tranviaria Togliatti con cambi di viabilità per le esigenze del cantiere da ieri è chiuso al transito l'incrocio di Viale Togliatti all'altezza con viale Bardanzellu e via Alessandro infine nuova fase del cantiere su viale della Venezia Giulia la strada e ora senso unico da Viale della Serenissima verso via Collatina dopo una tempesta Tania chiusura In entrambe le direzioni https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile - facebook.com facebook