Alle ore 17:30 del 29 aprile 2026 si registra un traffico intenso sulle strade della regione Lazio, con particolare concentrazione nella zona di interesse. Le condizioni della viabilità sono caratterizzate da numerosi veicoli in movimento, con rallentamenti e code che coinvolgono diverse arterie principali. La situazione resta sotto osservazione, senza segnalazioni di incidenti gravi o chiusure temporanee al momento.

luce verde Lazio Bentrovati traffico intenso sulla rete viaria laziale in particolare nella zona di Roma sul raccordo anulare con la tratti in carreggiata interna tra Trionfale Salaria proseguendo tra Nomentana e stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina rallentamenti e code anche su via Pontina da Pomezia ad Aprilia in direzione di Latina e sulla Nettunense quad a tratti tra Pavona Cecchina Campoleone ci sono cose anche tra Aprilia e Campo di Carne in direzione di Anzio proseguono in provincia di Viterbo e lavori sul raccordo a Viterbo Terni con transito su carreggiata a ridotta tra Bomarzo e l'uscita per...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 29-04-2026 ore 17:30

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