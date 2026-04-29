Alle 9:30 del 29 aprile 2026, si sono registrati rallentamenti nel traffico della regione Lazio a causa di un incidente sulla carreggiata esterna di una strada principale. La circolazione risulta congestionata e si segnalano code lungo il tratto interessato. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i mezzi di soccorso. La situazione rimane sotto monitoraggio da parte delle autorità competenti.

luce verde Lazio Bentrovati traffico in coda per un incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra via della Bufalotta e via Salaria code anche sulla diramazione Roma nord Settebagni è l'uscita per il raccordo trafficata anche la carreggiata interna con code tra Prenestina e da Appia e a seguire tra Laurentina e via Cristoforo Colombo trafficato il tratto Urbano della L'Aquila concludi tra Tor Cervara è l'uscita per la tangenziale est traffico incolonnato sulla via Pontina tra Spinaceto e l'Eur ricordiamo i lavori sul raccordo Viterbo Terni con Transit su carreggiata ridotta tra Bomarzo e l'uscita per Soriano Chia anticipiamo...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 29-04-2026 ore 09:30

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