TotalEnergies | profitti da 5,8 mld la Francia punta al sociale

TotalEnergies ha annunciato un profitto netto di 5,8 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2026. La società ha comunicato i risultati finanziari relativi a questo periodo, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle strategie adottate. La notizia arriva in un momento in cui il settore energetico si trova sotto osservazione per le sue performance e le implicazioni sociali.

? Cosa sapere TotalEnergies registra 5,8 miliardi di dollari di ricavi netti nel primo trimestre 2026.. Il premier Lecornu chiede la redistribuzione dei profitti straordinari per scopi sociali in Francia.. A Parigi, il premier Sébastien Lecornu ha sollecitato TotalEnergies a destinare parte degli eventuali guadagni straordinari derivanti dal rincaro dei combustibili fossili a scopi di ridistribuzione sociale. La richiesta arriva in un momento di forte pressione politica, mentre i ricavi netti del colosso energetico sono balzati del 50% nel primo trimestre 2026, raggiungendo quota 5,8 miliardi di dollari. Bilanci record e tensioni politiche nel Senato francese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - TotalEnergies: profitti da 5,8 mld, la Francia punta al sociale Notizie correlate Videogame: la Sardegna punta a un polo creativo nel mercato da 2,4 mld? Cosa sapere A Cagliari la Fondazione Sardegna Film Commission presenta il primo censimento dei developer locali. Unicredit punta a Commerz: piano Orcel da 6 miliardi di profittiL’amministratore delegato di Unicredit, Orcel, ha delineato le prospettive strategiche legate all’integrazione con Commerz, prevedendo che la fusione... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: TotalEnergies aumenta dividendo e buyback, ma esplode la polemica sugli extraprofitti di guerra; TotalEnergies completa acquisizione del 50% nella piattaforma energetica di EPH; Premier Francia chiede a TotalEnergies di ridistribuire eventuali extraprofitti; Mentre famiglie e aziende pagano il caro bollette, le compagnie del settore fossile guadagnano 3000 dollari al secondo. Premier Francia chiede a TotalEnergies di ridistribuire eventuali extraprofitti(ANSA) - PARIGI, 29 APR - Il premier francese, Sébastien Lecornu, invita il colosso degli idrocarburi TotalEnergies a ridistribuire in un modo o nell'altro gli eventuali profitti eccezionali legat ... corrieredellosport.it Parigi, no ai profitti di guerra di TotalEnergiesIl 29 aprile alcuni attivisti hanno organizzato una manifestazione di protesta davanti a una stazione di servizio TotalEnergies a Parigi, denunciando i «profitti di guerra» del gruppo energetico in oc ... tg24.sky.it TotalEnergies ha portato al massimo la produzione nella raffineria di Gonfreville per mettere al riparo il mercato francese, garantendo carburanti essenziali nonostante le turbolenze dei mercati energetici. https://l.euronews.com/WnDS - facebook.com facebook Rincarano anche le bioplastiche: TotalEnergies Corbion ha annunciato aumenti di prezzo per i gradi Luminy PLA a base di acido polilattico polimerica.it/articolo-spons… x.com