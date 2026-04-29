TotalEnergies | profitti da 5,8 mld la Francia punta al sociale

Da ameve.eu 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

TotalEnergies ha annunciato un profitto netto di 5,8 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2026. La società ha comunicato i risultati finanziari relativi a questo periodo, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle strategie adottate. La notizia arriva in un momento in cui il settore energetico si trova sotto osservazione per le sue performance e le implicazioni sociali.

? Cosa sapere TotalEnergies registra 5,8 miliardi di dollari di ricavi netti nel primo trimestre 2026.. Il premier Lecornu chiede la redistribuzione dei profitti straordinari per scopi sociali in Francia.. A Parigi, il premier Sébastien Lecornu ha sollecitato TotalEnergies a destinare parte degli eventuali guadagni straordinari derivanti dal rincaro dei combustibili fossili a scopi di ridistribuzione sociale. La richiesta arriva in un momento di forte pressione politica, mentre i ricavi netti del colosso energetico sono balzati del 50% nel primo trimestre 2026, raggiungendo quota 5,8 miliardi di dollari. Bilanci record e tensioni politiche nel Senato francese.🔗 Leggi su Ameve.eu

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