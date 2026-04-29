Torna la Modena High School Cup | dieci istituti superiori si sfidano a canestro
A distanza di un anno, torna a Modena la Modena High School Cup, una competizione di pallacanestro tra dieci istituti superiori della città. La gara coinvolge studenti e scuole, riprendendo dopo l’edizione precedente che aveva riscosso entusiasmo tra i partecipanti. La manifestazione si svolgerà nelle prossime settimane, con le squadre che si sfideranno sul campo, offrendo un momento di aggregazione tra i giovani delle scuole superiori locali.
Dopo l’entusiasmo e la partecipazione della prima edizione, Modena si prepara ad accogliere il ritorno della "Modena High School Cup", la competizione studentesca interamente dedicata alla pallacanestro che vede protagonisti i giovani e le scuole della città. Dieci istituti superiori – Barozzi.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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