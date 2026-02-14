Terza categoria Derbissimo a Barga Due posticipi lunedì

La partita tra Morianese e Farneta, in programma oggi alle 15, si svolge perché la capolista cerca di consolidare la sua posizione, mentre il Farneta cerca punti per risalire la classifica. A Barga, invece, si gioca un derby molto atteso, che ha attirato l’attenzione di molti tifosi locali. Intanto, i due incontri rinviati lunedì si disputeranno in un secondo momento.

Si giocheranno questo pomeriggio le gare della quarta giornata di ritorno. Nel girone "A" la capolista Morianese riceve, alle 15, la visita del Farneta, penultimo. In programma oggi ci sono anche: alle 14.30 San Vito - Spianate; alle 15: Barga - Giesse Barga (un derby molto interessante), Calcistica Popolare Trebesto - Villetta, Casciana Poggio - Atletico Peñarol, Pescaglia - Coreglia, Sporting Vagli - Ligacutiglianese; mentre, alle 21, lunedì, si giocherà il posticipo Badia Pozzeveri - Lammari. Nel girone "B", invece, la prima in classifica Atletico Marginone andrà a giocare, oggi, alle 15, sul campo del Retignano.