Un giovane di 21 anni è stato fermato nel parco Schuster di Roma con l’accusa di aver sparato con un’arma ad aria compressa, mettendo in pericolo la sicurezza dei presenti. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto dopo una segnalazione di colpi di arma da fuoco. L’uomo è stato portato in caserma e si trova ora sotto accusa per tentato omicidio.

? Cosa sapere Fermo ventunenne per tentato omicidio con arma ad aria compressa al parco Schuster di Roma.. L'aggressione a Rossana Gabrieli il 25 aprile è legata a scontri ideologici Anpi.. Rossana Gabrieli ha subito un’aggressione con colpi d’arma da aria compressa nel parco Schuster di Roma il 25 aprile, ferendosi insieme al proprio compagno durante le celebrazioni della Liberazione. L’episodio, avvenuto in occasione delle manifestazioni per la ricorrenza nazionale, ha coinvolta una donna che indossava un fazzoletto dell’Anpi. La dinamica si è conclusa con il fermo di un ventunenne, oggi accusato di tentato omicidio, dopo che sono stati registrati almeno quattro spari diretti verso i presenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore al parco Schuster: spari ideologici, fermato il ventenne

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