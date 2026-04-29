Teramo | il Festival della Laga rilancia i borghi medievali

A Teramo si avvicina alla conclusione del Festival dei Borghi della Laga, che si svolge fino a sabato 2 maggio nella Sala Ipogea. L’evento coinvolge diversi centri medievali e si propone di favorire la rigenerazione sociale attraverso l’uso di Presidi Culturali. Durante le giornate, sono stati organizzati incontri, esposizioni e iniziative per valorizzare il patrimonio storico e culturale dei borghi coinvolti.

? Cosa sapere Il Festival dei Borghi della Laga si conclude sabato 2 maggio alla Sala Ipogea.. L'iniziativa mira alla rigenerazione sociale dei centri medievali tramite i Presidi Culturali.. Sabato 2 maggio, alle ore 10.00, la Sala Ipogea di piazza Giuseppe Garibaldi a Teramo ospiterà l’appuntamento conclusivo del Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga, dopo il successo registrato con i primi quattro incontri di aprile. La città si prepara a diventare un palcoscenico aperto per promuovere la cittadinanza attiva, intrecciando le memorie locali con le necessità di innovazione del territorio. Questo evento segna un momento cruciale per le comunità che abitano i Monti della Laga, portando in centro urbano i valori e le esperienze nate nei piccoli centri rurali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Teramo: il Festival della Laga rilancia i borghi medievali Notizie correlate Al via la presentazione della quinta edizione del ”Festival Culturale dei Borghi rurali della Laga”La Rete Territoriale delle Comunità dei Monti della Laga, dei Monti Gemelli, dell’Alto Aterno e dell’Appennino Acquasantano, è lieta di invitare... Al via la quinta edizione del ”Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga”Da aprile a Natale a prendere la scena sarà uno straordinario ed inedito viaggio culturale itinerante nei piccoli villaggi rurali d’epoca medievale... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il Festival dei Borghi Rurali della Laga torna a Teramo; Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga a Teramo; Festival dei borghi della Laga fa tappa a Roseto: grande partecipazione FOTO; Dove il mare incontra la montagna: Montepagano e Riserva Borsacchio accolgono il Festival dei Borghi Rurali della Laga. Il Festival dei Borghi Rurali della Laga torna a TeramoTERAMO – Dopo il successo dei primi quattro appuntamenti di aprile, il Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga torna a Teramo con una giornata dedicata alla memoria, alla partecipazione e alla ... abruzzonews.eu Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga a TeramoTERAMO - Dopo il grande successo di partecipazione dei primi quattro eventi di aprile, l’edizione 2026 del Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga torna ad abbracciare la città di Teramo nella ... ekuonews.it Il Festival dei Borghi Rurali della Laga torna a Teramo https://www.abruzzonews.eu/il-festival-dei-borghi-rurali-della-laga-torna-a-teramo-687934.html - facebook.com facebook Il Festival dei Borghi Rurali della Laga torna a Teramo abruzzonews.eu/il-festival-de… #Eventi_Abruzzo #Festival #Teramo x.com