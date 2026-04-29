Tennis Atene risveglia il WTA | torna il grande evento dopo 36 anni
Atene si prepara a ospitare di nuovo un torneo femminile di tennis dopo 36 anni, con l’apertura prevista il 13 luglio 2026 presso lo Stadion Sports Center. L’evento, che sostituisce il Jiangxi Open, rappresenta il ritorno di un grande appuntamento sul circuito WTA nella capitale greca, segnando un momento di rilancio per il tennis femminile nella regione.
? Cosa sapere Il WTA torna ad Atene il 13 luglio 2026 presso lo Stadion Sports Center.. L'evento sostituisce il Jiangxi Open dopo 36 anni dall'ultima edizione femminile.. Il circuito WTA riprende ufficialmente il contatto con la capitale greca nella settimana del 13 luglio 2026, quando lo Stadion Sports Center ospiterà il torneo che andrà a sostituire l’evento di Jiangxi. Dopo il ritorno della categoria maschile nel 2025, segnato dalla vittoria di Novak Djokovic contro Lorenzo Musetti, Atene punta ora a consolidare la propria posizione nel del tennis internazionale accogliendo le professioniste. La manifestazione si svolgerà presso l’iconico Olympic Tennis Center su superfici in cemento, prevedendo un tabellone di singolare composto da 32 giocatrici e una competizione di doppio che vedrà coinvolte 16 coppie.🔗 Leggi su Ameve.eu
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