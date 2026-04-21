Tennis Roma 2026 | il grande evento arriva gratis in TV8

Dal 6 maggio, gli Internazionali BNL d’Italia 2026 saranno visibili in diretta su TV8. Per la prima volta, una partita del tabellone maschile sulla terra rossa di Roma sarà trasmessa gratuitamente in televisione. La competizione, che si svolge nella capitale, si svolge ogni anno e coinvolge i principali tennisti mondiali. La programmazione durerà per tutta la durata del torneo, offrendo la possibilità di seguire i match senza costi aggiuntivi.

A partire da mercoledì 6 maggio, gli appassionati di tennis potranno seguire ogni singolo giorno degli Internazionali BNL d’Italia 2026 con una novità importante per la fruizione televisiva: un incontro del tabellone maschile sulla terra rossa di Roma sarà trasmesso gratuitamente su TV8. Questa iniziativa, che coprirà l’intero arco del torneo fino alla sfida conclusiva del 17 maggio, si affianca alla copertura integrale già prevista su, puntando a democratizzare l’accesso a uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito. L’impatto dei grandi numeri del tennis internazionale. La decisione di estendere la diretta in chiaro riflette una strategia precisa basata sul successo mediatico registrato durante le ultime grandi sfide stagionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tennis Roma 2026: il grande evento arriva gratis in TV8 Notizie correlate Tennis: gli Internazionali di Roma 2026 anche in chiaro su TV8 con una partita al giorno in chiaroDa mercoledì 6 maggio tutte le partite degli Internazionali BNL d’Italia 2026 saranno su Sky Sport e in streaming su NOW, con una novità: una partita... Tennis: le fasi finali dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo 2026 anche in chiaro su TV8???? In chiaro su #TV8 sono al momento previste una semifinale e la finale dell torneo #ATP Masters 1000 in programma a #Montecarlo dal 5 al 13... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Calendario Internazionali BNL Roma 2026: il meglio del tennis a maggio; Internazionali d'Italia a Roma: i numeri e le novità dell'edizione 2026; Matteo Berrettini, wild card a Roma: l'elenco degli invitati agli Internazionali d'Italia 2026 • Tennis; aperte le candidature per il programma Volontari. Internazionali BNL d’Italia 2026 in TV: tutte le partite su Sky Sport, una al giorno in chiaro su TV8Dal 6 al 17 maggio 2026 gli Internazionali BNL d’Italia saranno trasmessi integralmente su Sky Sport, con una novità: una partita al giorno del torneo maschile visibile gratis su TV8. dtti.it Internazionali di Tennis Roma 2026, si punta alla vittoria nel singolare maschile e 400mila presenze al Foro ItalicoFra gli obiettivi auspicati dal presidente della Fitp anche quello di superare il miliardo di euro di impatto economico sul territorio ... ilcorrieredelgiorno.it Alla fine la parte in chiaro degli internazionali di #tennis di Roma la terrà #Sky su #Tv8. Boccone troppo ghiotto #IBI26 x.com Grande successo per il Corso Istruttori Tennis AICS a Roma! Si è concluso con entusiasmo e grande partecipazione il corso istruttori organizzato da AICS, svoltosi il 18 e 19 aprile presso la Polisportiva Kristall. Due giornate intense, ricche di contenuti tecn - facebook.com facebook