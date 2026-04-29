Temporary Use al Parco del Cardeto | via libera alla concessione per lo svolgimento di un’attività di ristoro
È stata approvata una concessione temporanea al Parco del Cardeto di Ancona per un’attività di ristoro. L’obiettivo è utilizzare in modo temporaneo e sostenibile lo spazio pubblico, valorizzando il patrimonio della zona. La decisione riguarda un’area che si trova in una delle zone più rappresentative e panoramiche della città, con l’intento di creare un nuovo valore per il territorio attraverso questa iniziativa.
ANCONA – Valorizzare il patrimonio pubblico attraverso nuovi usi temporanei capaci di generare valore per il territorio: è questo l’obiettivo dell’iniziativa di Temporary Use che interesserà il Parco del Cardeto di Ancona, nel cuore di uno dei luoghi più identitari e panoramici della città.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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