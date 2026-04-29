Secondo il presidente degli Usa Trump l'Iran avrebbe ammesso di essere 'al collasso' e vorrebbe riaprire Hormuz. 'Li abbiamo sconfitti militarmente' ha aggiunto il tycoon durante la cena con re Carlo. Secondo la Cnn, Teheran presenterà a giorni una nuova proposta di pace, dopo che Washington ha respinto la precedente. Ai suoi, Trump avrebbe detto di prepararsi a un blocco prolungato dell'Iran. Teheran: 'Per noi la guerra non è finita'. Tensione tra Vance e Hegseth, quest'ultimo accusato di avere sottostimato l'esaurimento delle scorte missilistiche. Iran: 'Per noi la guerra non è finita con il cessate il fuoco' "Noi non consideriamo la guerra finita dal giorno in cui i combattimenti si sono fermati e c'è stato il cessate il fuoco".🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Teheran replica a Trump, per noi la guerra non è finita col 'cessate il fuoco'. L'Iran scrive all'Onu: "Pirateria Usa il sequestro delle nostre navi"

Iran, Netanyahu ha trascinato Trump in una guerra senza fine #iran #israele #netanyahu #trump #usa

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#Trump: 'Gli Usa hanno sconfitto l'Iran'. #Teheran: 'Per noi la guerra non è finita con il cessate il fuoco' Bessent: 'l'Iran dovrà ridurre la produzione di petrolio'. Il Regime scrive all'Onu: 'Pirateria Usa il sequestro delle nostre navi' - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | Gli Stati Uniti sequestrano una nave iraniana, "Ha cercato di superare il blocco nello Stretto di Hormuz", sostiene Trump. L'ira di Teheran: 'Presto ritorsioni contro l'atto di pirateria' - LIVEBLOG #ANSA x.com