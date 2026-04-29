Taxi ferroviario autonomo a Trento debutta RailEvo | il futuro corre sui binari

A Trento è stato presentato il primo prototipo di taxi ferroviario autonomo, chiamato RailEvo. Il veicolo non richiede orari fissi né attese in stazione e rappresenta un'innovazione nel settore del trasporto su rotaia. La presentazione del progetto segna un passo avanti verso un sistema di mobilità più flessibile e tecnologicamente avanzato. Il veicolo è stato mostrato pubblicamente durante un evento locale dedicato alle novità nel trasporto pubblico.

Niente più orari fissi, niente più attese in stazione. Il futuro del trasporto ferroviario prova a cambiare volto e lo fa da Trento, dove è stato svelato il primo prototipo di taxi ferroviario autonomo. Si chiama RailEvo ed è un sistema innovativo che promette di rivoluzionare la mobilità su.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Il primo taxi ferroviario debutta a Rovereto. A chiamata, su rotaia e a guida autonoma. Ecco come funzionaRovereto (TN), 29 aprile 2026 – Una novità rivoluzionaria per il mondo della mobilità approda in Trentino. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Mobilità del futuro: domani la presentazione di RailEvo, il taxi ferroviario autonomo on demand; Ecco RailEvo, il primo taxi ferroviario a guida autonoma; Taxi ferroviario autonomo, a Trento debutta RailEvo: il futuro corre sui binari; Trento, RailEvo svela prototipo del primo taxi ferroviario autonomo al mondo. RailEvo, svelato il prototipo di taxi ferroviario autonomoIl progetto presentato a Trento nasce grazie alla sinergia della startup con Trentino Trasporti, FBK e Trentino Sviluppo ... ladigetto.it Trento, RailEvo svela prototipo del primo taxi ferroviario autonomo al mondoAlla base del progetto, denominato REVO#1, c’è un assale brevettato che consentirà al taxi di salire su un binario sopraelevato e fermarsi così, quando richiesto dall’utente, nelle stazioni intermedie ... tg24.sky.it A Trento presentato RailEvo, il prototipo di taxi ferroviario autonomo TRENTO - È stato presentato a Trento il primo prototipo funzionante in scala reale di RailEvo, progetto sperimentale di mobilità su rotaia sviluppato ... Link nei commenti - facebook.com facebook RailEvo, svelato a Trento il prototipo di taxi ferroviario autonomo. I passeggeri non dovranno più attendere il treno sul binario #ANSA x.com