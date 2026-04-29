Il governo ha stabilito un taglio temporaneo delle accise sui carburanti nel tentativo di contenere i prezzi. Questa misura, però, sta per scadere e senza una proroga il prezzo del diesel potrebbe salire fino a 2,30 euro al litro. La decisione riguarda esclusivamente questa misura fiscale, senza altre variazioni sulle tariffe applicate.

Il taglio delle accise deciso dal Governo per contrastare gli aumenti dei prezzi dei carburanti è in scadenza. Dal 2 maggio i prezzi potrebbero toccare i 2,30 euro al litro nel caso in cui lo sconto dovesse essere completamente annullato. Il problema principale è il costo, che fino è arrivato a 1,2 miliardi. Una nuova misura come quelle già intraprese potrebbe costringere il Governo a rinunciare ad altre spese, imponendo ulteriori tagli ai ministeri. Meloni sta quindi pensando a interventi più mirati per le persone più fragili, oppure a una riduzione più netta per il gasolio, che è aumentato di più. Cosa succede se il Governo non rinnova il taglio delle accise.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Taglio delle accise, senza la proroga il diesel salirà a 2,30 al litro

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Il taglio delle accise è una misura sbagliata. In tempi di crisi energetica, tagliare le accise sui carburanti è la cosa più sbagliata che si possa fare. Ci sono alternative migliori. Il taglio delle accise, e più in generale delle tasse sui prodotti energetici: - stimol x.com