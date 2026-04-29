Tagli ai fondi a Reggio | il rischio per il Museo del Mare e le imprese

A Reggio Calabria, l'assessore al patrimonio ha segnalato un taglio di 9 milioni di euro destinati ai fondi di coesione, con una parte di queste risorse trasferite dal Museo del Mare al Piano casa. La decisione del governo ha suscitato preoccupazioni tra le imprese locali e le istituzioni culturali, che temono ripercussioni sui progetti e le attività in corso. La vicenda riguarda direttamente le risorse economiche destinate allo sviluppo della città e ai suoi enti culturali.

? Cosa sapere L'assessore Carmelo Romeo denuncia il taglio dei fondi di coesione a Reggio Calabria.. Il governo dirotta 9 milioni di euro dal Museo del Mare al Piano casa.. L’assessore alla Programmazione comunitaria Carmelo Romeo ha denunciato a Reggio Calabria il taglio drastico dei fondi di coesione da parte del governo, risorse che verrebbero ora spostate verso il Piano casa nazionale, colpendo progetti cruciali per l’occupazione e lo sviluppo locale. La decisione centrale mette in discussione la tenuta di numerosi programmi legati al Pn Metro Plus, un bacino di risorse che avrebbe dovuto sostenere il tessuto economico e sociale della città.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tagli ai fondi a Reggio: il rischio per il Museo del Mare e le imprese Notizie correlate Il governo ha trovato i fondi per le imprese e per i tagli alle accise fino alla fine di aprileLe autostrade accolgono l’appello di Matteo Salvini: prezzo della benzina ridotto di 5 centesimi al litro per 20 giorni. Ristori dopo il ciclone Harry: al via le domande per le imprese lontane dal mare, ma è polemica sui fondiDalle agevolazioni per le aziende che non si trovano sulla costa alle procedure più snelle per i balneari. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Elezioni, Romeo attacca il centrodestra: ‘Ecco il vero regalo. Tagli ai fondi per Reggio’; Siti storici della Resistenza, de Pascale: La Regione coprirà i tagli del Governo; Marzabotto e gli altri. Così il governo taglia i luoghi della memoria; Reggio Calabria, l’Assessore Romeo attacca il Governo: ecco il vero regalo alla città, il taglio dei fondi a imprese e giovani. Elezioni, Romeo attacca il centrodestra: ‘Ecco il vero regalo. Tagli ai fondi per Reggio’L'assessore rende noto che il governo voleva dirottare anche 20 milioni di euro destinati alla realizzazione del Museo del Mare. «Dopo le proteste hanno risposto che stanno cercando altre risorse senz ... citynow.it La Regione interviene dopo i tagli di Roma ai fondi per i luoghi della memoria e della Resistenza. VIDEOGATTATICO (Reggio Emilia) – La Regione sarà al loro fianco, pronta a fare la propria parte e a intervenire con risorse proprie affinché sia preservata la memoria e la storia della nostra Repubblica c ... reggionline.com Visit Genoa. Papii Red · Energy. 1° maggio a Genova: 4 idee da non perdere Musei aperti – Dalle collezioni dei Musei di Strada Nuova al Galata Museo del Mare, è la giornata perfetta per fare il pieno di cultura. Mostra su Van Dyck – Arte internazional - facebook.com facebook