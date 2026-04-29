Sviluppa app con la voce | arriva Lovable su iOS e Android

Una nuova applicazione per la creazione di app con la voce è stata lanciata su dispositivi iOS e Android. La startup ha sviluppato un software che permette di generare applicazioni web attraverso il voice coding. Il sistema funziona anche superando alcune limitazioni imposte dagli store di Apple e Google, facilitando la distribuzione delle app create. L’obiettivo è rendere più accessibile la realizzazione di applicazioni senza bisogno di competenze di programmazione tradizionali.

? Cosa sapere La startup Lovable lancia l'app per vibe coding su sistemi iOS e Android.. Il software genera applicazioni web superando le restrizioni imposte da Apple sugli store.. Lovable ha reso disponibile la propria applicazione per il vibe coding su iOS e Android, superando le recenti restrizioni imposte da Apple riguardo agli strumenti di sviluppo basati su intelligenza artificiale. La startup punta a trasformare la creazione di software in un processo fluido, permettendo agli utenti di tradurre istantaneamente un’idea in un prodotto digitale tramite comandi vocali o testuali. Il cuore tecnologico di questa innovazione risiede nella capacità dell’agente AI di operare in modo autonomo una volta ricevuti gli input.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sviluppa app con la voce: arriva Lovable su iOS e Android Notizie correlate Fantasy Life i arriva su iOS e Android(Adnkronos) – A circa un anno dal debutto sulle piattaforme casalinghe, Level-5 ha ufficializzato l'espansione di Fantasy Life i: La ragazza che ruba... Leggi anche: Ios 26.3 arriva: trasferire dati iphone su android è facile e veloce Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Gemini diventerà un vero assistente proattivo grazie a una novità in sviluppo; Il pieghevole compatto di Samsung registra i primi test con sistema Android 17 e nuova interfaccia; Google Gemini voci addio: nuove opzioni vocali in arrivo con AI. Il futuro delle app è la voceLa voce sta diventando l’interfaccia più naturale per app e sistemi operativi. Ecco perché il 2026 segna una svolta concreta tra Siri, agenti AI e nuove API. Negli ultimi anni abbiamo dato per ... iphoneitalia.com ElevenLabs aggiunge la voce di Chopra nell'app ReaderElevenLabs ha aggiunto la voce del famoso autore Deepak Chopra alla sua libreria Voci Iconiche, disponibile nell'app Reader gratuita. ElevenLabs ha aggiunto la voce del famoso autore Deepak Chopra ... punto-informatico.it Il percorso espositivo si sviluppa attraverso le tappe fondamentali che hanno segnato la nascita della fisica moderna La notizia e tutti i dettagli qui e al link nel primo commento https://www.monrealepress.it/2026/04/28/monreale-una-mostra-dedicata-a-marie - facebook.com facebook