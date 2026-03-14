Supplenze docenti 2026 | interpelli scadenza 16 marzo per primaria sostegno e posto comune ma anche A066 A027 A022…

Per le supplenze dei docenti relative all’anno scolastico 202526, è stata confermata la procedura di interpello prevista dall’OM n. 882024. La scadenza per presentare le domande è il 16 marzo e riguarda posti di sostegno e di ruolo comune, inclusi gli incarichi per le classi A066, A027 e A022. Gli interpelli verranno avviati solo quando le graduatorie saranno esaurite e non ci saranno più candidati disponibili.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo Supplenze docenti 2026: interpelli scadenza 16 marzo per primaria sostegno e posto comune, ma anche A066, A027, A022. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Supplenze docenti 2026, interpelli con scadenza 4 e 5 marzoSupplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. Contenuti utili per approfondire Supplenze docenti Temi più discussi: Supplenze docenti ed ATA, ecco come funzionano: tutti i diritti aggiornati alla normativa 2026; Mobilità scuola 2026: cosa cambia per docenti e personale ATA; GPS: scelta delle 20 scuole entro il 16 marzo, un passaggio cruciale per le supplenze; Graduatorie GPS 2026, il servizio svolto su un altro grado di scuola può valere come servizio aspecifico?. Supplenze docenti ed ATA, ecco come funzionano: tutti i diritti aggiornati alla normativa 2026Sei un docente o un membro del personale ATA inserito nelle graduatorie? Un aspirante supplente che vuole capire come funziona il sistema? Un dirigente, un DSGA o una segreteria scolastica che ha biso ... orizzontescuola.it Supplenze docenti, si lavora con interpelli: dove ed entro quando fare domandaGli Uffici Scolastici e le singole istituzioni scolastiche continuano a pubblicare numerosi interpelli per coprire i posti rimasti scoperti dopo le procedure ordinarie da GaE e GPS. Si tratta di avvis ... msn.com Come funziona il trasferimento in un’altra scuola per docenti e ATA Risponde l'esperto, il prof Lucio Ficara #gps #docenti #scuola #supplenze - facebook.com facebook