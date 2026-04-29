Stupro e lesioni all' ex | 46enne condannato a 6 anni e 3 mesi

Un uomo di 46 anni è stato condannato a sei anni e tre mesi di reclusione dopo essere stato giudicato colpevole di aver commesso una violenza sessuale, lesioni e violenza privata nei confronti dell’ex compagna. Il processo si è concluso con questa sentenza, che riguarda le accuse mosse nei confronti del sudamericano. La vicenda giudiziaria si è svolta in un’aula di tribunale, dove sono state ascoltate le testimonianze e presentate le prove.

Si è chiuso con una condanna a 6 anni e 3 mesi il processo nei confronti di un 46enne sudamericano accusato di violenza sessuale, lesioni e violenza privata ai danni della sua ex compagna.La Corte d’appello ha confermato la responsabilità dell’uomo, riducendo lievemente la pena rispetto alla.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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