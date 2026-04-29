Due tipi di distillato, chiamati rispettivamente Stravecchio Branca e Stravecchio XO, sono stati al centro di un procedimento legale. La disputa riguarda le modalità di invecchiamento e la denominazione di queste bevande, entrambe appartenenti alla stessa famiglia di prodotti. Le indagini si sono concentrate sulla provenienza e sulle certificazioni relative alle tecniche di produzione, con un'attenzione particolare alla durata dell’affinamento e alle etichette ufficiali.

Nell’arte della distillazione esiste un elemento che più di ogni altro definisce identità e carattere: il tempo. Non è solo una misura, ma una presenza viva, un principio attivo che accompagna ogni fase del processo, trasformando lentamente la materia in esperienza. Stravecchio Branca e Stravecchio XO nascono da questa visione condivisa, incarnando due espressioni di una stessa eredità fatta di pazienza, equilibrio e ricerca dell’eccellenza. Alla base di entrambi i distillati vi è un’ ottima selezione dei vini, la pietra miliare su cui costruire una straordinaria personalità secondo una tradizione consolidata nelle storiche cantine di Fratelli Branca Distillerie.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Stravecchio Branca e Stravecchio XO: due espressioni di una stessa eredità

Notizie correlate

Leggi anche: XO, Kitty 3, XO, la fine di un percorso che convince più per il racconto di crescita che per il romance

Castellanzese-Milan Futuro 1-3: Branca e due volte Magrassi per espugnare il ProvasiNel pomeriggio è andata in scena la sfida tra Castellanzese e Milan Futuro, valida per la 33ª giornata del campionato di Serie D girone B.

Una raccolta di contenuti

Stravecchio Branca e Stravecchio XO: due espressioni di un’arte senza tempoL’arte della distillazione è un dialogo costante tra passato e presente, tra tradizione e innovazione, un processo che si tramanda di generazione in generazione, affinando tecniche e segreti che danno ... terzobinario.it

L'armonia del tempo: un viaggio nell'invecchiamento con Stravecchio BrancaC'è un legame profondo tra il tempo e l'arte della distillazione, un'armonia delicata che si rivela sorso dopo sorso, trasformando ogni goccia in un'esperienza sensoriale unica. Stravecchio Branca ... nordest24.it