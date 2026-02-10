Una voce dal sottosopra I segreti di ’Stranger Things’

Una serie misteriosa e inquietante, ‘Stranger Things’ continua a mettere in scena scomparse e luci tremolanti. Questa volta, la storia si concentra su un bambino che scompare nel nulla, mentre strani mondi si aprono e si chiudono. La paura e il mistero si mescolano in un mix che tiene incollati milioni di spettatori davanti allo schermo.

Un bambino che scompare nel nulla, luci che tremolano, mondi capovolti. di quale serie stiamo parlando? Esatto, stiamo parlando di ’Stranger Things’. La famosissima serie televisiva ambientata in una cittadina degli anni ‘80 che è stata anche l’unica in grado di far esplodere Netflix nell’attesa di una puntata inesistente e che ci ha condotti nel fantastico e terrificante mondo del ’Sottosopra’. Non divaghiamo oltre, tutti conosciamo la trama, ma noi cronisti siamo curiosi per natura e perciò volevamo conoscere qualcosa dal dietro le quinte, così abbiamo intervistato il doppiatore del personaggio rivelazione dell’anno, William Byers, ovvero Emanuele Suarez. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il dottor Brenner non ha apprezzato il finale di Stranger Things! L’attore Matthew Modine ha risposto a un commento su Instagram ammettendo di non essere tra i fan dell’ultimo episodio della serie Netflix. facebook