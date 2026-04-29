Strada impraticabile in via Ventre d' Oca e l' ambulanza non può prestare soccorso a una persona in stato di necessità VIDEO

Da ilpescara.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 28 aprile, in via Ventre d’Oca a Pescara, si è verificato un episodio che ha coinvolto un'ambulanza impossibilitata a intervenire a causa di una strada impraticabile. Una persona in stato di necessità ha richiesto soccorso, ma i mezzi di emergenza non sono riusciti a raggiungerla. La situazione è stata documentata con un video che mostra le condizioni della strada e l'impossibilità di accesso per i mezzi di emergenza.

«Desidero segnalare un episodio di particolare gravità avvenuto martedì 28 aprile in strada vicinale Ventre d’Oca a Pescara. Un’ambulanza, intervenuta per prestare soccorso a una persona in stato di necessità, non ha potuto raggiungere il luogo dell’intervento a causa dell’impraticabilità della.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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