Strada impraticabile in via Ventre d' Oca e l' ambulanza non può prestare soccorso a una persona in stato di necessità VIDEO

Martedì 28 aprile, in via Ventre d’Oca a Pescara, si è verificato un episodio che ha coinvolto un'ambulanza impossibilitata a intervenire a causa di una strada impraticabile. Una persona in stato di necessità ha richiesto soccorso, ma i mezzi di emergenza non sono riusciti a raggiungerla. La situazione è stata documentata con un video che mostra le condizioni della strada e l'impossibilità di accesso per i mezzi di emergenza.

«Desidero segnalare un episodio di particolare gravità avvenuto martedì 28 aprile in strada vicinale Ventre d’Oca a Pescara. Un’ambulanza, intervenuta per prestare soccorso a una persona in stato di necessità, non ha potuto raggiungere il luogo dell’intervento a causa dell’impraticabilità della.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Appello per una strada di Bastia: "Impraticabile per le buche"L’emergenza stradale coinvolge anche Bastia, in particolare la strada di campagna denominata via Acquara Superiore, va sottolineato che è uno... Soccorso con l'autoscala in pieno centro a Merate: persona calata in strada dai pompieriI vigili del fuoco di Lecco e Merate sono intervenuti questa mattina per trarre in salvo una persona rimasta bloccata in un'abitazione. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: In via Cimabue 'Gli alberi del futuro', i bimbi immaginano il giardino fra 20 anni e partecipano alle operazioni di piantumazione; Marsala: la strada di contrada Spagnola, da anni è una vera trappola per i residenti; Marciapiede impraticabile in via Benini a Vecchiazzano :: Segnalazione a Forlì; Massa San Nicola, cede nuovamente la strada provinciale 45. Marciapiede impraticabile in via Benini a VecchiazzanoScrive il lettore: Come da foto scattata il 28 aprile, a Vecchiazzano in via Benini nei pressi della zona artigianale, in questo marciapiede è impossibile camminare. Erbacce e arbusti alti anche 2 me ... forlitoday.it Bastia, strada impraticabile . In partenza il rifacimentoIl grido d’allarme è stato lanciato e raccolto. Da mesi, alcuni residenti di via Acquara Superiore a Bastia chiedono interventi per risolvere diverse problematiche alla strada che conduce alle ... ilrestodelcarlino.it La strada impraticabile nel tratto già oggetto di lavori di ripristino, spiega il consigliere di quartiere Domenico Fornaro - facebook.com facebook