Stipendi aggiornati gli importi dell’Indennità di vacanza contrattuale 2025 | ecco quanto spetta al personale della scuola

La Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato gli importi aggiornati dell’Indennità di vacanza contrattuale (IVC) per il 2025 destinata al personale della scuola e di altri comparti. Questi nuovi valori riguardano le retribuzioni di chi lavora nelle aree e settori coinvolti, e sono stati resi disponibili recentemente. La modifica degli importi si inserisce nel quadro delle variazioni retributive previste per l’anno in corso.

La Ragioneria generale dello Stato ha reso disponibili gli aggiornamenti degli importi relativi all’Indennità di vacanza contrattuale (IVC) per l’anno 2025, destinata al personale dei comparti, delle aree e dei settori interessati. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate CCNL scuola 2025-2027: quanto aumentano gli stipendi di docenti e ATAIl rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2025-2027 rappresenta uno dei temi più rilevanti per... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Indennità per malattia e maternità-paternità, importi in aumento per il 2026; Malattia, maternità e paternità: gli importi per il calcolo delle indennità INPS nel 2026; Pensioni, debiti con l'Inps? Ecco quali e in quante rate si possono pagare. Da oggi anche online; Aumento assegno nuclei familiari 2026: importi aggiornati e da quando al via pagamenti INPS con arretrati. Indennità di malattia, maternità e tubercolosi: l’INPS aggiorna gli importi per il 2026Con la circolare n. 47 del 21 aprile 2026, l’INPS ha aggiornato i valori di riferimento per il calcolo delle principali indennità a sostegno del reddito, tra cui malattia, maternità/paternità e tuberc ... orizzontescuola.it Indennità malattia, maternità INPS 2026: tutti gli importi aggiornatiPubblicata la circolare INPS 47 2026 con salari medi e valori aggiornati per le prestazioni di malattia maternita/paternità, congedi , tubercolosi ecc . fiscoetasse.com Caltanissetta. All'Asp pagate le indennità di Pronto Soccorso 2025 - facebook.com facebook Non danno diritto all’indennità di disoccupazione le dimissioni volontarie a seguito di un trasferimento in una nuova sede, per quanto molto lontana. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10559/2026 ln.run/ordinanza-cort… x.com