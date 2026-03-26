CCNL scuola 2025-2027 | quanto aumentano gli stipendi di docenti e ATA

Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2025-2027 riguarda oltre un milione di lavoratori del settore scolastico italiano. La trattativa ha portato a modifiche sugli stipendi di docenti e personale ATA, con aggiornamenti che entreranno in vigore nel prossimo triennio. I dettagli sui nuovi livelli salariali sono stati comunicati di recente dalle parti coinvolte.