Ferragamo Prada e Stella McCartney pensano di sì

Negli ultimi anni, l’industria della moda ha visto aumentare l’attenzione verso le questioni ambientali, portando alcuni marchi a considerare cambiamenti e iniziative sostenibili. Tra questi, tre grandi nomi del settore hanno manifestato l’intenzione di adottare politiche più attente all’ambiente, senza però specificare dettagli o tempi precisi per eventuali azioni future. La discussione su sostenibilità e responsabilità sta diventando sempre più centrale nelle strategie di molte aziende del settore.

P ensare al futuro, agendo nel presente. Nel corso degli ultimi anni, la questione ambientale è diventata uno dei temi più discussi anche all’interno dell’ industria della moda. Che, in occasione della Giornata della Terra 2026, coglie l’occasione per evidenziare progressi e innovazioni dall’animo green. Come abbinare i colori audaci: guida al color blocking Primavera-Estate 2026 X Il 22 aprile 2026, infatti, ricorre la giornata istituita dalle Nazioni Unite dedicata alla salvaguardia e alla protezione del pianeta Terra. Il fashion system, dal canto suo, partecipa con sempre più frequenza a questo appuntamento, sottolineando le azioni concrete e i piani a lungo termine per fare della sostenibilità ambientale una pratica diffusa e condivisa.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Ferragamo, Prada e Stella McCartney pensano di sì Notizie correlate Leggi anche: Stella Mccartney Cappellino ‘stella Mccartney’: La verità Leggi anche: Stella Mccartney Tracolla ‘stella Ryder’ Piccola: Test Pr… Contenuti di approfondimento Si parla di: Basta modelli strani. Questa primavera la femminilità riparte da un paio di décolletée classiche. Alla sfilata Stella McCartney è andata in scena una donna coraggiosa quanto aggraziataAbituata a svelare le sue sfilate all'alba, Stella McCartney ha dovuto adattarsi al calendario particolarmente fitto della Paris Fashion Week di settembre. È stato al Centre Pompidou, in prima serata, ... vogue.it Sanremo 2015, chi veste gli artisti? Da Salvatore Ferragamo a Stella McCartneyFemminilità ed eleganza queste le parole chiave che sintetizzano i look della prima serata del Festival di Sanremo. Abbandonate le vesti di rockettara la prima valletta a presenziare sul palco è stata ... ilfattoquotidiano.it