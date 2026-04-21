Un dirigente sportivo ha recentemente ricevuto la Stella d'oro al merito sportivo durante una cerimonia. Durante l'evento, ha dichiarato che per lui rappresenta un grande onore ricevere questo riconoscimento. Ha anche ringraziato una persona che gli ha chiesto di partecipare all'iniziativa, sottolineando il suo coinvolgimento come vicepresidente vicario della Lega Pro. La premiazione si è svolta in un contesto ufficiale dedicato al settore sportivo.

Gianfranco Zola, ex campione di calcio e oggi vice presidente vicario della Lega Pro, ha ricevuto durante il Consiglio Nazionale del Coni la stella d'oro al merito sportivo. A consegnarla il n.1 del Coni, Luciano Buonfiglio. "Per me è un grande onore, non posso che ringraziare tutti, in primis Marani che mi chiese se volessi partecipare a questa esperienza della Lega Pro - le sua parole -. È stata una bellissima avventura fino ad ora". Con Zola anche il n.1 Lega Pro, Matteo Marani: "Siamo felicissimi di questo riconoscimento, quello che Gianfranco ha dato è un contributo incredibile al mondo del calcio che proprio in questi tempi si interroga sul talento, futuro e giovani, lui da tre anni è impegnato nella riforma Zola".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Coni, Stella d'oro al merito sportivo a Zola, la consegna: "Per me è un grande onore"

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