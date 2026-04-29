Sono iniziati subito i lavori allo stadio per prepararlo a ospitare eventi sportivi e musicali, tra calcio, concerti e altri spettacoli. La città ha visto una via dedicata ai colori amaranto partire dal centro, mentre sui mezzi di trasporto si sono susseguite le celebrazioni per la promozione in serie B. La festa ha coinvolto anche i rappresentanti della società, con il presidente e altri esponenti che hanno condiviso momenti di gioia con i tifosi, ricordando i venti anni di attesa.

"Ho perso la voce.". Riprende fiato per dire che non si è perso un minuto della festa per la B. Sul pullman amaranto "accanto al presidente Manzo e a Nello Cutolo, a celebrare un momento di gioia che la città aspettava da venti anni, la famiglia Manzo da sei". Carlo Antonio Fayer (nella foto) è al settimo cielo per due motivi: il ritorno del Cavallino nella serie cadetta e il via ai lavori, tra una manciata di giorni. Firma il progetto del nuovo stadio che apre un’altra era nella storia amaranto e pure di un pezzo importante della città. Architetto Fayer, oggi la firma della convenzione per lo stadio. Cosa cambia? "Portiamo a termine il percorso burocratico e amministrativo che dura da due anni.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stadio, immediato via ai lavori. Con il calcio eventi e concerti. Una via amaranto dal centro

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