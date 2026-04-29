Spotify sotto assedio | crolla il titolo dopo le nuove previsioni

Le azioni di Spotify hanno perso il 13% del loro valore in seguito alla pubblicazione delle previsioni sugli utili per il secondo trimestre. La società ha comunicato dati che hanno influito negativamente sulla fiducia degli investitori, portando a una diminuzione significativa del prezzo delle sue azioni. La notizia ha suscitato attenzione tra gli analisti e gli operatori di mercato, che stanno monitorando le future mosse dell’azienda.

? Cosa sapere Le azioni Spotify crollano del 13% dopo le previsioni di utile per il secondo trimestre.. Il titolo perde il 25% da inizio anno nonostante i 4,53 miliardi di ricavi.. Le azioni di Spotify hanno subito un tracollo superiore al 13% dopo la diffusione di previsioni finanziarie per il secondo trimestre che non soddisfano le aspettative degli analisti, nonostante la crescita costante dei ricavi e del numero di utenti nel primo trimestre del 2026. Il mercato ha reagito duramente alla comunicazione della società svedese, che ha proiettato un utile operativo di 630 milioni di euro per la prossima trimestrale, una cifra sensibilmente inferiore ai 684 milioni di euro ipotizzati dagli esperti del settore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spotify sotto assedio: crolla il titolo dopo le nuove previsioni Notizie correlate Palantir sotto assedio: il crollo del titolo e l’allarme di Michael Burry? Cosa sapere Il titolo Palantir cala del 16% da inizio anno sotto la pressione di Michael Burry. Gravina sotto assedio: 40 senatori chiedono le dimissioni dopo il disastroLa politica italiana si è svegliata stamattina con il peso di un disastro sportivo che ha travolto l'opinione pubblica e i palazzi del potere.