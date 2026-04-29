SportMediaset | Napoli spunta Palladino Nuovo nome per il post-Conte

Il Napoli sta valutando diverse opzioni per la panchina dopo l'uscita di Conte. Tra i nomi circolati, compare anche Palladino, che potrebbe essere il nuovo allenatore della squadra. La società sta analizzando le possibilità e le eventuali trattative con i candidati. La decisione finale dovrebbe essere annunciata nelle prossime settimane, mentre i tifosi attendono aggiornamenti ufficiali.

"> Il possibile valzer delle panchine in Serie A coinvolge anche il Napoli. Secondo quanto riportato da SportMediaset, il nome di Raffaele Palladino emerge tra i profili valutati in caso di mancata conferma di Antonio Conte. SportMediaset evidenzia come il tecnico, attualmente all’Atalanta, sia in una posizione tutt’altro che solida. Arrivato lo scorso novembre al posto di Juric, Palladino potrebbe già lasciare Bergamo dopo pochi mesi. SportMediaset sottolinea come la sua permanenza sia a forte rischio, aprendo così scenari interessanti per il futuro. Il suo profilo, giovane e con idee moderne, sarebbe particolarmente apprezzato da Aurelio De Laurentiis.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - SportMediaset: “Napoli, spunta Palladino. Nuovo nome per il post-Conte” Notizie correlate Leggi anche: Napoli, spunta un nuovo nome per sostituire Conte: il piano B prende forma