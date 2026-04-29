Spettacolo in mare delfini danzano al largo di Tarquinia e Montalto di Castro | VIDEO

Un gruppo di delfini è stato visto al largo della costa tra Tarquinia e Montalto di Castro, dove si è immerso in un comportamento che sembrava una danza. Il fenomeno è stato documentato con un video che mostra gli animali mentre si esibiscono in acrobazie vicino alla riva. La scena ha attirato l’attenzione di chi si trovava in zona, offrendo un momento di contatto con la natura.

Un gruppo di delfini è stato avvistato al largo della costa tra Tarquinia e Montalto di Castro, regalando uno spettacolo naturale che non è passato inosservato. Le immagini mostrano i cetacei mentre nuotano e affiorano in superficie a qualche metro di distanza dalla riva, suscitando entusiasmo.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Litorale, oltre 100 furti solo d'estate: Tarquinia e Montalto di Castro sorvegliate speciali Lo spettacolo dei delfini incanta il golfo: una trentina "a spasso" al largo di Grado“Le immagini parlano da sole e tolgono il fiato per la bellezza dello spettacolo che passa sotto i nostri occhi mentre scorrono i frame del video”. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Spettacolo in mare, delfini danzano al largo di Tarquinia e Montalto di Castro | VIDEO; Delfini al largo di Tarquinia: le spettacolari immagini dal mare. Spettacolo in mare: coppia di delfini gioca davanti all'Isola di GaiolaUn incontro sorprendente ha colorato la giornata di ieri 11 dicembre, al Parco Sommerso di Gaiola a Napoli, dove una coppia di delfini ha deciso di fare una visita...inattesa. I due splendidi ... ilmattino.it